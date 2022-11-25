Тренер сборной Сербии признался, что не узнал свою команду во втором тайме матча с Бразилией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович дал комментарий после поражения своей команды от Бразилии (0:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы проиграли во втором тайме, когда буквально упали физически, мы больше не были командой. Конечно, Бразилия знала, как этим воспользоваться. Мы просто не могли узнать нашу команду», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Ришарлисон (62-я и 73-я минуты).

Команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.