«Мне нравится быть андердогом». Защитник сборной США Робинсон перед матчем с Англией

Защитник сборной США Энтони Робинсон дал комментарий перед матчем против национальной команды Англии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мне нравится быть андердогом и расстраивать людей. Если получится и в этот раз - будет здорово», приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В первом туре Англия разгромила Иран (6:2), а США разошлись миром с Уэльсом (1:1).