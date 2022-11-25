Хаманн раскритиковал игру Роналду в матче с Ганой на ЧМ-2022: Это не прежний Криштиану

Экс-хавбек сборной Германии Дитмар Хаманн оценил игру нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Ганой (3:2).

«Не думаю, что это прежний Роналду. По сегодняшней игре - он терял мяч в ситуациях, в которых раньше никогда не терял», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе португальцев отличились Криштиану Роналду (65-я минута, с пенальти), Жоао Феликс (78-я) и Рафаэль Леау (80-я). Африканцы ответили забитыми мячами в исполнении Андре Айю (73-я) и Османа Букари (89-я).

Команда Фернанду Сантуша с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета H. Подопечные Отто Аддо располагаются на четвертой строчке, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.