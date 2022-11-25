Роналду оценил фото, на котором он празднует гол, а позади красуется плакат с изображением Месси

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей реакции на снимок, сделанный во время матча с Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

Напомним, ранее в Сети появилось фото, на котором форвард празднует гол, а позади красуется плакат с изображением нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Ха-ха, я уже увидел эту фотографию. Хорошая картина», – заявил португалец зарубежным СМИ.

Ранее стало известно, что Роналду обошел Месси по количеству голов на чемпионатах мира. Забив в ворота Ганы, португалец довел количество своих мячей до восьми. У аргентинца пока семь голов.