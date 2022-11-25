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Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении на ЧМ-2022

Накануне Бразилия обыграла сербов со счетом 2:0.
25 ноября 2022 12:45

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва заявил, что главный тренер национальной команды Сербии Драгана Стойчикова после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 проявил неуважение к «пентакампеонам».

«Я не люблю много спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете с четырьмя нападающими, а кто будет сзади?» Это неуважение. Он нас не уважал, когда так говорил», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Ришарлисон (62-я и 73-я минуты).

Команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.

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