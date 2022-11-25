Василий Уткин: Польша - непонятное ничто. Отчего бы Саудовской Аравии их не обыграть?

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о предстоящем матче второго тура чемпионата мира-2022 между сборными Польши и Саудовской Аравии.

«Польша - такое непонятное ничто были в первом матче. Непонятно, во что они играли. Отчего бы Саудовской Аравии их не обыграть?» - сказал Василий на своем юткб-канале.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 26 ноября, в Аль-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В первом туре Саудовская Аравия обыграла Аргентину (2:1), а Польша разошлась миром с Мексикой (0:0).