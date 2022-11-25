Очоа - перед матчем с Аргентиной: Месси может ничего не делать, а в следующую минуту решить все

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с национальной командой Аргентины.

«Мы хотим победить их. Месси обладает такой магией - он может ничего не делать, а в следующую минут решить все и забить гол. Это будет приятное и трудное испытание», - приводит слова голкипера зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 26 ноября, в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, в первом туре Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика разошлась миром с Польшей (0:0).