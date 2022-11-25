Бэйл установил новый рекорд сборной Уэльса по количеству матчей

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл установил новый рекорд по количеству матчей в футболке национальной команды.

Отметим, что 33-летний футболист вышел с первых минут на поле в игре 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном.

Таким образом, этот матч стал для Бэйла 110-м в составе сборной Уэльса. Он побил достижение защитника Криса Гантера, который остался сегодня на скамейке запасных.

Отметим, что Бэйл является лучшим бомбардиром команды. Он забил забил за Уэльс 41 гол.