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Бэйл установил новый рекорд сборной Уэльса по количеству матчей

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25 ноября 2022 14:31
автор: Александр Поволоцкий

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл установил новый рекорд по количеству матчей в футболке национальной команды.

Отметим, что 33-летний футболист вышел с первых минут на поле в игре 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном.

Таким образом, этот матч стал для Бэйла 110-м в составе сборной Уэльса. Он побил достижение защитника Криса Гантера, который остался сегодня на скамейке запасных.

Отметим, что Бэйл является лучшим бомбардиром команды. Он забил забил за Уэльс 41 гол.

источник: «Советский спорт»
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