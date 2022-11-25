Сборная Ирана обыграла Уэльс после удаления у британцев голкипера Хеннесси на ЧМ-2022

Сборная Ирана оказалась сильнее Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу азиатской команды.
В составе победителей отличились Рузбех Чешми (90+9-я минута) и Рамин Резаян (90+11-я).
Отметим, что на 86-й минуте британцы остались в меньшинстве - за прямую красную карточку был удален вратарь Уэйн Хеннесси.
Таким образом, команда Роба Пейджа с одним очком располагается на четвертой позиции турнирной таблицы квартета B. Подопечные Карлуша Кейруша поднялись на вторую строчку, имея в своем активе три очка.
В следующем туре Уэльс сыграет с Англией, а Ирану будет противостоять национальная команда США. Обе встречи состоятся 29 ноября.
источник: «Советский спорт»