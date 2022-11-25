«Краснодар» не заинтересован в покупке Борре

«Краснодар» не планирует приобретать форварда «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре.
Как сообщает «РБ-Спорт», 27-летний футболист хочет уйти из немецкого клуба. Отмечается, что к представителям Борре не обращались клубы РПЛ.
Действующий контракт форварда с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2025 года. Стоимость Борре оценивается в 16 миллионов евро.
Два года назад футболистом интересовался «Зенит».
В текущем сезоне колумбиец провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.
источник: «Советский спорт»