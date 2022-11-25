Сборные Катара и Сенегала объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Катара и Сенегала определились со стартовыми составами на матч второго тура чемпионата мира-2022.

Катар: Баршам, Педру Мигел, Хухи, Мохаммед, Ахмед, Будиаф, Хассан, Мадибо, Аль-Хайдос, Али, Афиф.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Гейе, Менди, Дьедиу, Сарр, Диатта, Диа.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

К слову, в первом туре Катар уступил Эквадору (0:2), а Сенегал потерпел поражение от Нидерландов (0:2).