Ондуа прокомментировал появление российского флага на своих бутсах во время ЧМ-2022

Хавбек сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал появление российского флага на своих бутсах.

Напомним, что 27-летний футболист вышел на замену на 68-й минуте в матче первого тура ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1).

«На всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные – и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом», — Ондуа в своем телеграм-канале.

Добавим, что полузащитник родился в Камеруне, но с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна. Ондуа начал карьеру в школе московского «Локомотива».