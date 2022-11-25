Бернарду Силва: Роналду все еще может играть на высоком уровне

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на разрыв контракта между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что решение о прекращении трудового договора между 37-летним футболистом и клубом АПЛ было принято 22 ноября. Разрыв соглашения произошел после скандального интервью Роналду.

«Это решение Роналду тех, с кем у него был контракт. Я думаю, что Криштиану все еще может играть на высоком уровне. Все зависит от того, чего он хочет. Он должен поговорить с семьей и решить сам, верно? Поддержу любое его решение», — заявил Силва после матча ЧМ-2022 с Ганой (3:2).

Добавим, что Криштиану повторил достижение Диего Марадоны по количеству голов на мировых первенствах.