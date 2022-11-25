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Генич отреагировал на решение «Матч ТВ» оставить его без работы на второй тур ЧМ-2022

Журналист работает на телеканале с ноября 2015 года.
25 ноября 2022 16:15
автор: Александр Поволоцкий

Российский журналист Константин Генич поделился эмоциями от решения «Матч ТВ», после такого, как телеканал не стал назначать специалиста на комментирование матчей второго тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что воспитанник «Спартака» работает на телевидении с 2006 года.

Генич прикрепил к своему посту расписание матчей с комментаторами, в котором нет его фамилии.

«Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Добавим, что позже Константин удалил это сообщение.

Отметим, что матч Нидерланды-Эквадор прокомментирует Роман Нагучев, на игру Англия-США назначен Дмитрий Шнякин.

источник: «Советский спорт»
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Генич отреагировал на решение «Матч ТВ» оставить его без работы на второй тур ЧМ-2022
Журналист работает на телеканале с ноября 2015 года.
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