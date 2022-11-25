Кай Хаверц: Могу понять негатив фанатов после матча Германии с Японией

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Японией.

Напомним, что игра в Дохе завершилась победой азиатской команды со счетом 2:1.

«Могу понять негатив болельщиков и журналистов. Мы знаем, что постоянно сталкиваемся с критикой, и не все поддерживают сборную Германии. Но прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра», — цитируют Хаверца зарубежные СМИ.

Добавим, что во втором туре 27 ноября сборная Германи сыграет с командой Испанией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.