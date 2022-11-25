Стало известно, что подарят игрокам Саудовской Аравии за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

В СМИ рассказали о подарке, который получит футболисты Саудовской Аравии за победу над командой Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу азиатской сборной.

Как сообщает зарубежное издание, все игроки Саудовской Аравии получат в качестве вознаграждения по автомобилю Rolls-Royce

На данный момент команда Эрве Ренара занимает первое место в турнирной таблице квартета С, набрав три очка. По одному баллу у Польши и Мексики. Аргентина очков пока не имеет.