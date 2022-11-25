Катар забил первый гол на ЧМ, но потерпел второе поражение на домашнем турнире, уступив Сенегалу

«Даже немцы еще могут выиграть золото, халява для Роналду закончилась, а Мбаппе пока не Зидан». Червиченко — о ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.