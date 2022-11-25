Катар забил первый гол на ЧМ, но потерпел второе поражение на домашнем турнире, уступив Сенегалу

На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась игра второго тура группового раунда ЧМ-2022 между сборными Катара и Сенегала.
Встреча квартета А завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Алиу Сиссе.
В составе сборной Сенегала отличились Булайе Диа (41-я минута), Фамара Дьедиу (48-я) и Бамба Дьенг (84-я).
Автором единственного гола Катара стал Мохаммед Мунтари (78-я).
Таким образом, Сенегал набрал три очка и занимает третье место в группе. Катар потерпел второе поражение кряду и замыкает таблицу.
источник: «Советский спорт»