Сборные Нидерландов и Эквадора огласили стартовые составы на матч второго тура ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Эквадора в матче второго тура группы A на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в пятницу, 25 ноября, в Дохе. Начало – в 19:00 мск.
Нидерланды: Нопперт, Думфрис, Аке, Тимбер, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Копмейнерс, Классен, Гакпо, Бергвейн.
Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Инкапье, Поросо, Торрес, Эступиньян, Кайседо, Мендес, Плата, Валенсия, Эстрада.
Добавим, что в первом туре мундиаля сборная Нидерландов одержала победу над Сенегалом со счетом 2:0. С таким же результатом завершился матч между сборными Эквадора и Сенегала. Южноамериканцы обыграли хозяев турнира.
источник: «Советский спорт»