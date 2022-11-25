Тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что Месси готов к матчу с Мексикой на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о физической форме форварда Лионеля Месси перед матчем с командой Мексики в рамках второго тура чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что бело-голубые проиграли свою первую игру на мундиале, уступив сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Не верьте слухам. Месси в полном порядке. Он нам необходим, как и все остальные футболисты. Он готов морально и физически. У нас впереди важная игра. Мы нуждаемся в победе, так как на карту поставлено все. Остается верить в свои силы», – приводит слова Скалони аргентинская пресса.

Добавим, что встреча сборных Аргентины и Сенегала состоится 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.