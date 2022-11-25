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Врач сборной Бразилии заявил, что Неймар и Данило не помогут команде в матче с Швейцарией 

28 ноября для подопечных Тите состоится второй тур ЧМ-2022 против европейской команды. 
25 ноября 2022 19:02
автор: Глеб Шевяков

В медицинском штабе сборной Бразилии оценили состояние форварда Неймара и защитника Данило.

Отмечается, что оба футболиста получили травмы в матче первого тура чемпионата мира в Катаре против сборной Сербии.

«У Неймара травма боковой связки правого голеностопа и небольшая костная опухоль, А Данило получил повреждение медиальной связки левого голеностопа. Мы точно можем сказать, что игроки не смогут принять участие в следующем матче, но они продолжат лечение в период мундиаля. Будем надеяться, что они восстановятся по ходу турнира», – приводят слова врача Родриго Ласмара бразильские СМИ.

Добавим, что в первом туре мирового первенства сборная Бразилии одержала победу над сербами со счетом 2:0. 28 ноября команда Тите сыграет со швейцарцами.

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