Де Брюйне заявил, что сборная Бельгии не может играть, как «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказался о стиле игры своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, бельгийцы не могут позволить себе той игры, что показывают «горожане» в АПЛ.

«В сборной все по-другому. Мы не можем играть так же, как «Манчестер Сити». Необходимо подстраиваться под футболистов сборной, которые тебя окружают. Это немного расстраивает, но мы сами можем стремится к совершенству и добиваться результата», приводит слова 31-летнего бельгийца британская пресса.

Добавим, что в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Бельгии одержала победу над канадцами со счетом 1:0. 27 ноября подопечные Роберто Мартинеса сыграют со сборной Марокко.