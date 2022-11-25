«Наполи» хочет подписать Адама Траоре летом 

Руководство «Наполи» заинтересованы в приглашении форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре в конце текущего сезона.
Отмечается, что 26-летний игрок может стать свободным агентом в июне 2023 года.
Как утверждает источник, представители неаполитанцев планируют усилить атакующую линию воспитанником «Барселоны». Итальянскую команду привлекает возможность подписать испанского футболиста в качестве свободного агента.
Напомним, что Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне он 14 матчей и забил два гола.