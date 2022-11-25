Лосано признал, что сборная Аргентины – лучшая команда в мире

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано высказался о предстоящем матче своей команды против сборной Аргентины в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Сообщается, что 27-летний форвард выделил в составе бело-голубых Лионеля Месси .

«Нас ждет отличное противостояние. Аргентина – лучшая в мире. В ней играют прекрасные игроки, которые выступают за топовые команды. Для меня лучшим футболистом является Лионель Месси. Сыграть против него – это особое чувство. Играть против лучших всегда интригующе», – приводит слова Лозано итальянская пресса.

Добавим, что в первом матче мундиаля сборная Мексики сыграла вничью с поляками. 26 ноября латиноамериканцы встрется с аргентинцами.