«Достижение, о котором я никогда не смел и мечтать». Роналду - о своем пятом чемпионате мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое участие в пятом чемпионате мира кряду.

Отметим, что это достижение ранее удалось покорить четверым футболистам. В их числе: Лионель Месси (Аргентина), Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес (оба - Мексика), а также Лотар Маттеус (Германия).

«Это достижение, о котором я никогда не моги мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость от того, что я представляю на этом турнире Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну» — написал Роналду на своей странице в соцсети.

Напомним, что в первом матче на ЧМ-2022 сборная Португалии нанесла поражение команду Ганы (3:2). Роналду смог реализовать пенальти.