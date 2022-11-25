Бэйл – о поражении от Ирана: Сборной Уэльса сложно принять это поражение

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о поражении своей команды от Ирана (0:2) в матче второго тура группы В на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что оба гола иранцы забили в концовке встречи после удаления голкипера уйэльской команды Уэйна Хеннесси.

«Очень сложно принять это поражение. Мы все очень сожалеем. Во втором тайме сборная Ирана была лучше нас во всем. Нам нужно постараться пережить это и продолжать идти вперед. Мы будем бороться до конца», – приводят слова Бэйла испанские СМИ.

Добавим, что после двух туров ЧМ-2022 сборная Уэльса занимает четвертую строчку в группе B, набрав одно очко. 29 ноября валлийская команда проведет матч против сборной Англии.