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Александр Алаев: Отбираться через Азию, либо вообще никуда не отбираться

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев пояснил, почему выгодно сборной России перейти в Азиатскую конфедерацию.
25 ноября 2022 20:10

«Вопрос по переходу в Азию не по адресу — я не руководитель РФС. Я — вице-президент РФС? Хорошо, что напомнили. Но сколько этих вице-президентов? Мы — члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА: все остальные программы выполняются — даже осуществляются платежи. Ситуация развивается динамически. Я сейчас скажу за себя: не в качестве вице-президента РФС, а не как болельщик. Мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: выступали в Лиге чемпионов и Европы, Лиге конференций, чтобы играли чемпионат Европы и отбирались на чемпионат мира через отборочные чемпионата Европы. Мне бы этого хотелось, но это я говорю как болельщик — как любитель спорта. К сожалению, вмешалась политика.

Как будет развиваться ситуация, к чему она приведёт, вернёмся мы в Европу или нет — никто не знает. Понятно, что Азия менее привлекательна: и с финансовой, и со спортивной точек зрения. Но, возможно, когда-то вопрос встанет иначе — отбираться условно через Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа — это номер один в футболе, то хотелось бы остаться там.

Потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. Если где-то вышла какая-то информация, то я как член исполкома говорю: данный вопрос даже не обсуждался. Это цепочка действий, (которые должны предприниматься) на протяжении больше года. Пока это всё разговоры и слухи», — передаёт слова Алаева «Чемпионат».

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