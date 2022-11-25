Нидерланды упустили победу в матче ЧМ-2022 с Эквадором

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Эквадора.

Встреча квартета А завершилась ос счетом 1:1.

В составе «оранжевых» отличился Коди Гакпо (6-я минута), для которого этот гол стал вторым на турнире.

У Эквадора третий мяч на ЧМ забил Эннер Валенсия (49-я).

Таким образом, обе команды набрали по четыре очка после двух матчей.

В следующем туре Эквадор сыграет с Сенегалом, а Нидерланды встретятся с Катаром. Матчи пройдут 29 ноября.