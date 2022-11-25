Дешам считает, что сборную Дании недооценивают 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об уровне игры сборной Дании.

Отметим, что национальным командам предстоит встретится во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Я соглашусь с мнением о том, что Дания - недооцененная команда. Вы не осознаете ее реальную силу, пока не встретитесь с ней на футбольном поле. В прошлом Дания принесла сборной Франции много хлопот. Это очень гибкая команда, которая в любой момент может сменить тактику, что доставит любому сопернику большие трудности», – приводит слова Дешама французская пресса.

Добавим, что в настоящий момент французы лидируют в группе D, имея в своем активе три очка. Датчане занимают третье место, набрав одно очко.

Встреча между сборными Дании и Франции состоится в субботу, 26 ноября. Начало матча – 19:00 мск.