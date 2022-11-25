Нападающий сборной Сенегала Диа гордится своим первым голом на ЧМ-2022

Форвард сборной Сенегала Булайе Диа высказался о победе своей национальной команды над Катаром (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что 26-летний нападающий своим голом на 41-й минуте открыл счет встречи.

«Очень горд своим первым голом на чемпионате мира. Когда Катар отыграл один мяч, это вселило в нас страх, но мы очень хотели победить. И нам удалось забить еще один гол. В решающей игре нам предстоит выложиться на полную. Нужно тщательно подготовиться», – приводят слова Диа катарские СМИ.

Напомним, что в заключительном третьем туре чемпионата мира сборная Сенегала сыграет с национальной командой Эквадора. Встреча состоится во вторник, 29 ноября. Начало – 18.00 мск.