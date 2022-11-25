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Неймар уверен, что еще сыграет на чемпионате мира в Катаре

Футболист точно пропустит встречу со Швейцарией.
25 ноября 2022 21:17
автор: Александр Поволоцкий

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья после повреждения, полученного в матче с Сербией (2:0).

Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний футболист выбыл из-за травмы до конца турнира.

«Этот день стал одним из самых тяжелых за всю карьеру. И снова это произошло на чемпионате мира. Я получил травму, но уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по сборной», — написал Неймар на своей странице в социальной сети.

По предварительным прогнозам, бразильский футболист восстановится к плей-офф ЧМ-2022.

источник: «Советский спорт»
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