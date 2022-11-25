Кейн и Стерлинг выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч с США

Стали известны стартовые составы сборных Англии и США в матче второго тура группы B на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре. Начало – в 22:00 мск.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Маунт, Беллингем, Сака, Кейн, Стерлинг.
США: Тернер, Дест, Рим, Циммерман, Робинсон, Адамс, Маккенни, Муса, Пулишич, Райт, Веа.
Добавим, что в первом туре чемпионата мира сборная Англии одержала крупную победу над сборной Ирана (6:2). Американская национальная команда сыграла вничью с Уэльсом (1:1).
источник: «Советский спорт»