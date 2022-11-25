Ари уверен, что сборная России могла бы дойти до полуфинала ЧМ-2022 

Бывший легионер чемпионата России Ари высказался об уровне сборной России и ее возможном выступлении на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что бразильский нападающий положительно отозвался о наставнике российской национальной команды Валерии Карпине.

«Я уверен, что сборная России прошла бы групповую стадию на мундиале. В этом нет сомнений. Футбол непредсказуем, а Россия после домашнего чемпионата мира стала сильнее. Они бы ,несомненно, были в полуфинале. Их тренирует один из лучших тренеров России. Мне приятно видеть на тренерском посту Валерия Карпина. Он может достигнуть потрясающих результатов», – приводит слова бразильца «РБ Спорт».

Напомним, что Ари выступал в чемпионате России с 2010 по 2021 годы. Он успел поиграть за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В настоящий момент форвард выступает за «Атлетико Сеаренсе».