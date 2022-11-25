Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ после ЮАР, которой не удалось пробиться в плей-офф турнира

Сборная Катара потерпела два поражения в первых двух турах на домашнем чемпионате мира и лишилась шансов на выход плей-офф турнира.

Отметим, что катарская национальная команда уступила сборным Эквадора (0:2) и Сенегала (1:3).

Сообщается, что Катар стал второй страной-хозяйкой мирового первенства в истории, которая не смогла выйти из группы. В 2010 году такую неудачу потерпела сборная ЮАР.

Добавим, что заключительный матч третьего тура для хозяев чемпионата мира состоится 29 ноября против сборной Нидерландов.