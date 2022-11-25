Феликс хочет уйти из «Атлетико» – агент игрока ведет поиск нового клуба для форварда

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс желает сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что решение покинуть клуб может быть связано с конфликтом португальца и наставника «матрасников» Диего Симеоне.

Как утверждает источник, 23-летний нападающий обратился к своему агенту с целью поискать варианты для продолжения дальнейшей карьеры. Ранее к игроку проявляли интерес «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года. В составе мадридского клуба он принял участие в 129 встречах, забил 33 гола и отдал 18 результативных передач.