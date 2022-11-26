Вратарь «Краснодара» Агкацев – о ЧМ-2022: Мне нравится Англия и Франция

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о том, смотри ли он матчи чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в сезоне-2022/23 20-летний вратарь отыграл три встречи, пропустил один гол и два раза отстоял «на ноль».

– Да, бывает смотрю ЧМ. Интересные матчи. Мне нравится Англия и Франция, – сказал Агкацев в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

В воскресенье, 27 ноября, подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграют с «Химками» в рамках шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.