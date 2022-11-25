Де Брюйне заявил, что предпочел бы играть с Холандом, а не Лукаку 

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о нападающих, с которым ему приходилось играть, а также сравнил форвардов Эрлинга Холанда и Ромелу Лукаку.

Отмечается, что несмотря на дружеские отношения с бельгийцем, хавбек горожан сделал выбор в пользу норвежца.

«Остановлюсь на выборе Холанда, потому что он особенный футболист. Ромелу для меня брат, но Эрлинг делает на поле невероятные вещи. Он обладает всеми талантами, которые нужны нападающему и может забить тысячу голов. Но у меня отличные отношениями с обоими», – приводит слова де Брюйне итальянская пресса.

Добавим, что в настоящий момент де Брюйне выступает вместе с Лукаку в составе сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. В первом туре мундиаля бельгийца одержали победу над сборной Канады (1:0).