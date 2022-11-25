Анчелотти хочет видеть в «Реале» полузащитника «Наполи» Лоботку 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил руководству о намерении подписать полузащитника «Наполи» Станислава Лоботку. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что контракт словацкого хавбека с неаполитанцами рассчитан до июня 2025 года.

Как утверждает источник, итальянский специалист желает усилить конкуренцию в полузащите мадридского клуба и запросил трансфер 28-летнего игрока. Представители «Наполи» не хотят расставаться с футболистом зимой, поэтому переход станет возможным в следующее летнее трансферное окно.

Добавим, что Лоботка выступает за «Наполи» с января 2020 года. В текущем сезоне Серии А он провел 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.