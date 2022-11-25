Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре 

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком клуба в ноябре. Об этом сообщает официальная пресс-служба французской команды.

Отмечается, что в прошедших трех матчах хавбек забил один гол и отдал две результативные передачи.

Как утверждает источник, 26-летний игрок сборной России набрал 46% голосов фанатов и стал лидером в номинации. Этого хватило, что опередить претендентов – нападающих Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.

Добавим, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его трансфер обошелся французскому клубу в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.