Кейн высказался о ничьей в матче Англия - США

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча своей команды против сборной США в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022.
«Они очень хорошо прессинговали. Мы знали перед игрой, что они создадут нам трудности. Думаю, временами мы хорошо справлялись с этим. Они хороший соперник, нужно уважать их. Ничья - это не конец света для нас, она оставляет нас на хорошее место в группе. Мы с нетерпением ждём следующего матча», - приводит слова форварда пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. В первом туре англичане разгромили Иран (6:2).
С четырьмя очками команда Гарета Саутгейта возглавляет турнирную таблицу группы В.
источник: Футбольная ассоциация Англии