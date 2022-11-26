Де Брейне не считает свою зарплату слишком высокой

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне ответил на вопрос, считает ли он свою зарплату слишком высокой.

«Нет. Я сравниваю это с выступлением артиста на концерте, на который приходят 60 000 человек. Я смотрю на это логически. Миллионы людей смотрят футбол по телевизору, на стадионе смотрят 60 000 человек, доход клуба составляет £ 500-600 миллионов. Да, это большие деньги, слишком ли это много? Если клуб может себе это позволить, то не слишком много. Это не самый популярный ответ, но именно так я это вижу», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, в своем стартовом поединке на ЧМ-2022 бельгийцы обыграли команду Канады со счетом 1:0. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

В текущем сезоне Де Брейне провел 19 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.