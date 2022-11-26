Сборные Туниса и Австралии опубликовали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Спели гимн — и совершили подвиг! Как Иран вспомнил о стране и победил Уэльс, забив два гола после 98-й минуты (видео)

Провалившие стартовый матч ЧМ-2022 в группе B иранцы во втором туре переиграли Уэльс (2:0), забив оба гола в компенсированное время.