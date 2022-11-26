Сборные Туниса и Австралии опубликовали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Туниса и Австралии опубликовали стартовые составы на второй матч группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Сборная Австралии: Райан, Бехич, Суттар, Карачич, Роулес, Макгри, Муй, Ирвин, Гудвин, Дюк, Леки.
Сборная Туниса: Дамен, Дрегер, Тальби, Мерия, Бронн, Абди, Схири, Лайдуни, Слити, Мсакни, Жебали.
В первом матче сборная Австралии крупно проиграла действующим чемпионам мира, команде Франции 1:4, а сборная Туниса сыграла вничью с датчанами – 0:0.
Встречу будет судить бригада арбитров из Германии. Главный судья Даниэль Зиберт, ему помогут Рафаэль Фолтин и Ян Зейдель. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»