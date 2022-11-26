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Полузащитник «Ростова» Глебов стал лучшим игроком РПЛ в ноябре

За хавбека ростовской команды проголосовали эксперты и журналисты, болельщики выбрали Сычевого.
26 ноября 2022 12:37
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назван лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре. Он победил в голосовании экспертов и журналистов.

В голосовании болельщиков победил Владимир Сычевой из «Оренбурга», набравший 47% голосов респондентов. У игрока «Урала» Лазара Ранджеловича – 20%, у Глебова – 17%, у Ярослава Михайлова из «Пари Нижний Новгород» - 10% и у Николая Комличенко («Ростов») – 5%.

В ноябре Глебов дважды отличался забитыми мячами – в ворота московского «Динамо» на 83-й минуте (гол стал победным для «Ростова» - 2:1) и в ворота «Крыльев Советов» (3:1).

Всего за 17 матчей текущего сезона российского чемпионата Глебов забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Полузащитник — второй игрок «Ростова» в этом сезоне, удостоенный награды лучшему футболисту месяца. В июле победителем стал полузащитник Даниил Уткин.

источник: «Советский спорт»
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