Сборная Австралии ведет в счете после первого тайма в матче с Тунисом

Завершился первый тайм матча группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Австралии и Туниса.

После первых 45 минут встречи ведет сборная Австралии. На 23-й минуте отличился Митчелл Дюк.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб».

Австралийцы немного больше владели мячом в первом тайме (51-49). При этом они нанесли шесть ударов по воротам соперника (два из них в створ), футболисты из Туниса - четыре удара (ни одного в створ).

В первой игре в группе D австралийцы проиграли французской команде 1:4, а сборная Туниса и Дании сыграли вничью – 0:0.