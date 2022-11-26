Сборная Австралии минимально обыграла Тунис, одержав свою первую победу на ЧМ с 2010 года

Сборная Австралии победила команду Туниса в матче группы D на чемпионате мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 23-й минуте Митчеллом Дюком. Австралийцы не выигрывали на чемпионатах мира с 2010 года, когда победили команду Сербии 2:1.

Сборная Австралии набрала три очка и вышла на второе место в группе, где лидирует сборная Франции (3 очка), которая сегодня проведет матч с командой Дании, у которой одно очко.

В третьем, заключительном туре группового этапа чемпионата мира 30 ноября сборная Австралии сыграет с датчанами, а сборная Туниса с действующими чемпионами мира, французами.