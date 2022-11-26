Крыховяк и Левандовски выйдут в стартовом составе на матч с командой Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк выйдет в стартовом составе сборной Польши на матч группы С против Саудовской Аравии.
Сборная Польши: Щенсны, Берешиньски, Кивёр, Глик, Кэш, Зелиньски, Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Левандовски.
Сборная Саудовской Аравии: Аль-Овайс, Аль-Бреик, Аль-Булаихи, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Маки, Канно, Аль-Наджеи, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.
Сборная Саудовской Аравии в первом туре обыграла команду Аргентины – 2:1, а польские футболисты сыграли нулевую ничью со сборной Мексики.
Матч рассудит бразильская бригада арбитров во главе с Уилтоном Сампаио. Ему будут помогать Бруно Боскилия и Бруно Пирес. Матч начнется в 16:00
источник: «Советский спорт»