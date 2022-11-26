Сиссе и Ранджелович выйдут в составе «Урала» на заключительный матч года

«Торпедо» и «Урал» опубликовали стартовые составы команд на матч шестого, заключительного тура ФОНБЕТ Кубка России.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Смольников, Енин, Нетфуллин, Чурич, Караев, Каймаков, Лаптев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Ранджелович, Газинский, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.

После пяти туров «Урал возглавляет группу D с 11 очками. У ЦСКА – 10, у «Торпедо» - 7. «Сочи» лишился шансов на выход из группы. У команды два очка.

Заключительный матч года для «Торпедо» и «Урала» начнется в 16:00 по московскому времени. Главный судья встречи - Ян Бобровский.