Французские СМИ: После отъезда Бензема атмосфера в сборной улучшилась

Атмосфера в сборной Франции на чемпионате мира в Катаре значительно улучшилась после отъезда обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, сообщают французские СМИ.

По данным источника, нападающий не мог найти общий язык с партнерами, а после получения травмы его проведать пришел лишь нападающий Маркус Тюрам.

Журналисты отмечают, что после того, как Бензема покинул расположение команды, атмосфера в ней значительно улучшилась, молодые игроки раскрепостились и стали чувствовать себя комфортнее.

Бензема не смог сыграть на чемпионате мира из-за травмы четырехглавой мышцы левого бедра. Нападающий получил травму на тренировке, и после обследования покинул Катар.

В первом матче французские футболисты победили команду Австралии со счетом 4:1. В субботу действующие чемпионы мира сыграют с датчанами. Начало матча в 19:00 по московскому времени.