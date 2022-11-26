Маттеус призвал Неймара сосредоточиться на футболе, а не заниматься актерством

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на травму нападающего национальной команды Бразилии Неймара. Форвард получил повреждение лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Сербии (2:0).

«Обидно, что он получил травму, но я вас скажу одно: мне не нравятся его нырки. Он должен больше сосредоточиться на футболе. Его талант в футболе, а не в актерстве», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

По предварительным прогнозам, бразильский футболист восстановится к плей-офф ЧМ-2022.