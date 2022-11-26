Луис Энрике назвал очень хорошим вызовом предстоящий матч против сборной Германии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Германии.

«Это команда, которая больше всего похожа на Испанию. Для нас это очень хороший вызов», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним,что встреча между командами состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитром во главе с представителем Нидерландов Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, в прошлом туре Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а Германия уступила Японии (1:2).