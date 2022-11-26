Болельщик сборной Уэльса умер во время матча с командой Ирана

Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис, приехавший в Катар вместе со своим сыном, скончался во время матча со сборной Ирана, сообщают британские СМИ.

По данным источника, 62-летнему болельщику стало плохо во время матча и его забрала карета скорой помощи. Но несмотря на реанимационные мероприятия он скончался от естественных причин.

Федерация футбола Уэльса выразила соболезнования родным и близким покойного.

Особо отмечается, что Дэвис не застал момент, когда его сборная пропустила два мяча от сборной Ирана в компенсированное время второго тайма.

Сборная Уэльса проиграла иранцам со счетом 0:2.